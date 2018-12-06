Кружки-раскраски появились в продаже в метро

В московском метрополитене поступили в продажу керамические кружки-раскраски. Приобрести кружки пассажиры могут на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"К кружке в комплекте прилагаются фломастеры разных цветов, с помощью которых пассажиры могут раскрасить рисунок на кружке", — сказал собеседник агентства.

Как уточняется, сперва нужно раскрасить рисунок, после чего отправить кружку в духовку на некоторое время. После того, как она остынет, рисунок зафиксируется и не сотрется.

Стоимость кружки составляет 750 рублей.

Ранее сообщалось, что в продажу поступили брелоки "Тройка" с новогодним дизайном. Приобрести их можно в сувенирных витринах на стойках "Живое общение" и магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная". Они вышли тиражом две тысячи экземпляров.