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Кружки-раскраски появились в продаже в метро 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В московском метрополитене поступили в продажу керамические кружки-раскраски. Приобрести кружки пассажиры могут на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
"К кружке в комплекте прилагаются фломастеры разных цветов, с помощью которых пассажиры могут раскрасить рисунок на кружке", — сказал собеседник агентства.
Как уточняется, сперва нужно раскрасить рисунок, после чего отправить кружку в духовку на некоторое время. После того, как она остынет, рисунок зафиксируется и не сотрется.
Стоимость кружки составляет 750 рублей.
Ранее сообщалось, что в продажу поступили брелоки "Тройка" с новогодним дизайном. Приобрести их можно в сувенирных витринах на стойках "Живое общение" и магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная". Они вышли тиражом две тысячи экземпляров.
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