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Новых южноамериканских птиц привезли в Москву 

News.ru 3 часа назад
Фото: moscowzoo.ru
Девять новых южноамериканских птиц привезли в Московский зоопарк. Учреждение приобрело пернатых для разведения.
Увидеть новых обитателей зоосада можно будет в начале 2019 года после карантина. Среди новичков — зелёные саи, пурпурные танагр-медососы, бирюзовые тангары и синие дакнисы.
В зоопарке отметили, что ранее данные птицы никогда не содержались в Москве. Главная цель их появления в столице — привлечь внимание людей к бедственному положению тропических лесов Южной Америки.
В настоящее время сотрудники зоосада наблюдают за своими новыми подопечными. Птицы хорошо перенесли транспортировку, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что еноты, енотовидные собаки, а также сурки впали в спячку в Московском зоопарке. Спячка у сурков и енотов отличается. Последние впадают в анабиоз и находятся в таком состоянии до наступления весны. Еноты, в свою очередь, пребывают в так называемом «зимнем сне». От него животные могут просыпаться по нескольку раз за зиму, чтобы, к примеру, выйти наружу и проверить наличие снега на улице.
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