Новых южноамериканских птиц привезли в Москву

Девять новых южноамериканских птиц привезли в Московский зоопарк. Учреждение приобрело пернатых для разведения.

Увидеть новых обитателей зоосада можно будет в начале 2019 года после карантина. Среди новичков — зелёные саи, пурпурные танагр-медососы, бирюзовые тангары и синие дакнисы.

В зоопарке отметили, что ранее данные птицы никогда не содержались в Москве. Главная цель их появления в столице — привлечь внимание людей к бедственному положению тропических лесов Южной Америки.

В настоящее время сотрудники зоосада наблюдают за своими новыми подопечными. Птицы хорошо перенесли транспортировку, сообщает РИА Новости

Ранее News.ru писал, что еноты, енотовидные собаки, а также сурки впали в спячку в Московском зоопарке. Спячка у сурков и енотов отличается. Последние впадают в анабиоз и находятся в таком состоянии до наступления весны. Еноты, в свою очередь, пребывают в так называемом «зимнем сне». От него животные могут просыпаться по нескольку раз за зиму, чтобы, к примеру, выйти наружу и проверить наличие снега на улице.