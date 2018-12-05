В Москве откроют памятник Чингизу Айтматову

Памятник выдающемуся советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову откроют 7 декабря в сквере имени Ч. Айтматова, который расположен на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе в Москве. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

"7 декабря 2018 года в 11:00 в сквере имени Ч. Айтматова, расположенном на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе в Москве состоится торжественная церемония открытия памятника выдающемуся советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня его рождения", — сообщили в пресс-службе.

Памятник будет установлен на средства Министерства культуры, информации и туризма Киргизии. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила его установку на заседании 8 июня.

В связи с обращением киргизской стороны Минкультуры России совместно с Госфильмофондом организовало оцифровку фильмов по произведениям Чингиза Айтматова. В пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский преподнесет в дар киргизской стороне эту коллекцию фильмов.

Среди них — "Перевал" (1961), "Зной" (1961), "Первый учитель" (1965), "Материнское поле" (1967), "Белый пароход" (1975), "Красное яблоко" (1975), "Ранние журавли" (1979), "Восхождение на Фудзияму" (1979).

Айтматов — автор десятков произведений на русском и киргизском языках, лауреат Ленинской премии и трех Государственных премий СССР, народный писатель Киргизской ССР.