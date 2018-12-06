Общественный транспорт готов к работе во время снегопада

Сейчас на улицах города работает около семи тысяч единиц снегоуборочной техники, а также 55 тысяч рабочих.

По прогнозам синоптиков, в столице целый день будет идти снег. Ночью уже выпало до шести сантиметров осадков. Температура воздуха днем опустится до двух градусов ниже нуля. Скорость ветра — два метра в секунду. К ночи похолодает до минус пяти градусов.

Автомобилистов предупреждают, что в снежную погоду ухудшается видимость, из-за чего растет число дорожно-транспортных происшествий. Водителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт. Весь подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готов к работе во время снегопада. За рулем же стоит быть внимательнее, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , сейчас на улицах города работает около семи тысяч единиц снегоуборочной техники, а также 55 тысяч рабочих. Они очищают дороги, тротуары, проезды внутри кварталов и дворы. Снег вывозится в специальные пункты на переплавку. Также проводится противогололедная обработка дорог, тротуаров и дворов.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: + 7 (495) 777-77-77. О снежных заносах надо сообщать в свою управляющую компанию. Информация о ней есть на портале «Дома Москвы». Если дворники так и не появились, то можно пожаловаться и на саму управляющую компанию в префектуру округа, Мосжилинспекцию или Объединение административно-технических инспекций по телефону: + 7 (499) 264-96-81.