В столице появился ещё один объект культурного наследия

Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, памятником архитектуры признан расположенный в Басманном районе столицы доходный дом купца Алексея Пантелеева.

Доходный дом купца А. Пантелеева на ул. Старая Басманная признан объектом культурного наследия регионального значения. Каменное трехэтажное здание с подвалом и мезонином было возведено по проекту архитектора Николая Колыбелина в 1874 г.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, здание — характерный образец московского доходного дома второй половины XIX века. В основном квартиры здесь снимали горожане со средним достатком. Здание сохранило первоначальный облик и имеет архитектурно-художественную ценность. Доходный дом А. Пантелеева просматривается со стороны ул. Старая Басманная и формирует ее архитектурный облик. Хорошая сохранность, как самого здания, так и его планировки позволяет включить памятник в реестр объектов культурного наследия столицы.

Сейчас на первом этаже здания расположены офисы, на втором и третьем — квартиры. Статус объекта культурного наследия обеспечивает доходному дому А. Пантеелеева охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем департамента культурного наследия и после согласования с ним. Здание запрещено сносить, а исторический облик нельзя нарушать.