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«Парковочные каникулы» отменили в Москве 

News.ru + ещё 24 18 часов назад
Парковки на 237 центральных улицах столицы станут платными начиная с 15 декабря даже по воскресеньям и праздничным дням.
В районе Арбат заплатить за парковку придется, в частности, на улице Арбат, на Арбатской площади, Новинском бульваре, Арбатском переулке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий приказ. В Тверском районе «парковочные каникулы» были отменены на Садовой Каретной, Садовой Самотёчной, Садовой Триумфальной улицах, Театральной площади, 1-й Брестской, 2−3-4-й Тверских-Ямских улицах, Лубянской и Новой площадях, Каретном ряду, Малой Дмитровке, Охотном ряду, Петровке. В Красносельском районе станут платными ряд мест на улице Большая и Малая Лубянка, Сретенском бульваре, Тургеневской площади, в Мещанском районе — на нечётной стороне Неглинной улицы, Рождественском бульваре, Трубной площади.
Начиная с 2016 года в столицы действовали постоянные «парковочные каникулы» по нерабочим праздничным дням, воскресеньям, выходным дням, которые были перенесены в соответствии с федеральным законом. Они также распространялись на следующие за праздничным или выходным днем субботы.
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