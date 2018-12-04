«Парковочные каникулы» отменили в Москве

Парковки на 237 центральных улицах столицы станут платными начиная с 15 декабря даже по воскресеньям и праздничным дням.

В районе Арбат заплатить за парковку придется, в частности, на улице Арбат, на Арбатской площади, Новинском бульваре, Арбатском переулке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий приказ. В Тверском районе «парковочные каникулы» были отменены на Садовой Каретной, Садовой Самотёчной, Садовой Триумфальной улицах, Театральной площади, 1-й Брестской, 2−3-4-й Тверских-Ямских улицах, Лубянской и Новой площадях, Каретном ряду, Малой Дмитровке, Охотном ряду, Петровке. В Красносельском районе станут платными ряд мест на улице Большая и Малая Лубянка, Сретенском бульваре, Тургеневской площади, в Мещанском районе — на нечётной стороне Неглинной улицы, Рождественском бульваре, Трубной площади.

Начиная с 2016 года в столицы действовали постоянные «парковочные каникулы» по нерабочим праздничным дням, воскресеньям, выходным дням, которые были перенесены в соответствии с федеральным законом. Они также распространялись на следующие за праздничным или выходным днем субботы.