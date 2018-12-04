Эксперты назвали лидера по скоростям интернета в столичном регионе

По качеству установления соединений голосовой связи в Москве высокий уровень оказался у всех операторов «большой четверки», по времени лидирует «Мегафон» , следует из исследования TelecomDaily.

« (В Москве. — «Газета.Ru» по скоростям передачи данных к абоненту, как средней (27999 кбит/с), так и максимальной (97465 кбит/с), лидирует «МегаФон», — говорится в сообщении.

В столице по скоростям передачи данных к абоненту, как средней (28061 кбит/с), так и максимальной (182017 кбит/с), лидирует «МегаФон», он же оказался первым в суммарном варианте по показателям стабильности сервиса. Такие же показатели по скорости передачи в сетях LTE и LTE-A у этого оператора в Подмосковье.

«МегаФон» уже несколько лет удерживает лидерство в LTE. И все тренды цифрового общества говорят нам сейчас о том, что это приоритетный диапазон для развития сетей передачи данных, — заявил операционный директор столичного филиала «Мегафона» Антон Пирогов. — Более того, все мы сейчас находимся на пороге нового поколения связи — 5G, базой для которого служит сеть LTE. И мы активно тестируем разные области применения 5G — развиваем интернет вещей, демонстрируем беспилотный транспорт, пробуем дополненную и виртуальную реальность, телемедицину».