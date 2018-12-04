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Первые автобусы-амфибии запустят по маршруту в центре Москвы в 2020 году 

РИА Новости + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Первые образцы автобусов-амфибий запустят в Москве по популярному туристическому маршруту — от парка "Зарядье", вдоль Красной площади, храма Христа Спасителя и других достопримечательностей столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "МосТрансПроекта".
"Уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта. Ожидается, что первый маршрут автобусов-амфибий пройдет через центр города — транспорт будет отправляться от парка "Зарядье" мимо Красной площади, МГУ, храма Христа Спасителя и других популярных мест", — рассказали агентству в пресс-службе во вторник.
Как пояснили в "МосТрансПроекте", новый вид городского общественного транспорта сможет преодолевать часть маршрута по городским улицам, другую — по акватории Москвы-реки. Автобус способен не только ездить, но и плавать благодаря своей нижней части, которая имеет скошенное дно как у катера. Руль в "амфибиях" может располагаться не только слева или справа, но и по центру.
"Для удобства кабина может быть оборудована радиостанцией и приборами морской навигации. Такой транспорт является экологичным и безопасным для окружающей среды, в том числе для водоемов", — отметил собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что плавающие автобусы на сегодняшний день пользуются популярностью в крупных городах мира для проведения экскурсий. Экскурсионные автобусы-амфибии курсируют в Амстердаме, Бостоне и Сан-Франциско в США, Оттаве, Монреале и Торонто в Канаде, в Глазго, Будапеште и Роттердаме.
Ранее сообщалось, что власти Москвы в ближайшие три года выделят "Мосгортрансу" 425 миллионов рублей на закупку и обслуживание туристических автобусов-амфибий. Субсидия на приобретение и сервисное обслуживание таких автобусов в следующем году может составить 325 миллионов рублей, далее — по 50 миллионов в последующие два года.
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