Первые автобусы-амфибии запустят по маршруту в центре Москвы в 2020 году

"Уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта. Ожидается, что первый маршрут автобусов-амфибий пройдет через центр города — транспорт будет отправляться от парка "Зарядье" мимо Красной площади, МГУ, храма Христа Спасителя и других популярных мест", — рассказали агентству в пресс-службе во вторник.

Как пояснили в "МосТрансПроекте", новый вид городского общественного транспорта сможет преодолевать часть маршрута по городским улицам, другую — по акватории Москвы-реки. Автобус способен не только ездить, но и плавать благодаря своей нижней части, которая имеет скошенное дно как у катера. Руль в "амфибиях" может располагаться не только слева или справа, но и по центру.

"Для удобства кабина может быть оборудована радиостанцией и приборами морской навигации. Такой транспорт является экологичным и безопасным для окружающей среды, в том числе для водоемов", — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что плавающие автобусы на сегодняшний день пользуются популярностью в крупных городах мира для проведения экскурсий. Экскурсионные автобусы-амфибии курсируют в Амстердаме, Бостоне и Сан-Франциско в США, Оттаве, Монреале и Торонто в Канаде, в Глазго, Будапеште и Роттердаме.