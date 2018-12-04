На карте «Тройка» можно будет разместить фото

Москве разрабатывается новая билетная система, благодаря которой появится возможность разместить свою фотографию на транспортной карте "Тройка". Об этом говорится в сообщении информационного транспортного комплекса Москвы в Twitter.

"После разработки новой билетной системы для всех видов транспорта Москвы карта "Тройка" станет персональной", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в продаже появились брелоки "Тройка" с новогодним дизайном. Приобрести их можно в сувенирных витринах на стойках "Живое общение" и магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная". Они вышли тиражом две тысячи экземпляров.