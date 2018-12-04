В Москве на 20% выросла стоимость квартир в домах, попавших под реновацию

Квартиры в домах, попавших в программу реновации жилого фонда столицы, выросли в цене на 20% с зимы прошлого года. При этом объем предложений в таких домах сократился более чем в четыре раза за аналогичный период, говорится во вторник в исследовании компании ЦИАН

"Объем предложения в домах из списка под реновацию сократился более чем в четыре раза: если в первые месяцы обсуждения программы реновации [январь 2017 г.] на рынок выходило в среднем около 1,6-1,8 тысяч лотов, то в октябре этого года в реализацию вышло 425 квартир. В некоторых из округов Москвы квартир в пятиэтажках из "реновационного" списка в реализации почти не осталось. При этом цены предложения в домах из списка под реновацию за рассматриваемый период выросли на 20%, в остальных домах рост составил лишь 6%", — говорится в исследовании.

Как поясняется в материале, наиболее заметное увеличение цены зафиксировано в октябре 2018 года (+6,4%) после того, как в программу реновации включили еще 12 площадок, большинство которых расположены на месте домов, расселение которых уже началось. В итоге средняя цена квадратного метра за рассматриваемый период выросла со 147,5 тыс. руб. в январе 2017 года до 177,7 тыс. руб. в октябре 2018 года.

Рост цен наиболее заметен в Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном округах — на 22, 19 и 17% соответственно. Среди районов, где программа реновации уже идет активно, наибольший рост средней цены в пятиэтажках наблюдается в районах Северное Измайлово (+29%), Можайский (+15%) и Фили-Давыдково (+12%). Вместе с тем, лишь в четырех районах столицы цены на пятиэтажки снизились: Бабушкинский (-1%), Северное Бутово (-3%), Текстильщики (-7%) и Савёловский (-15%).

Влияние программы реновации на рынок аренды оказалось гораздо слабее. Доля таких предложений в общем объеме объявлений почти не меняется (в течение двух лет она колеблется в диапазоне от 9 до 11%). "Многие собственники не видят смысла вкладывать деньги в качественное улучшение сдаваемого жилья, так как надеются на скорейшее переселение. В связи с этим большинство квартир реализуются не в лучшем состоянии, и чтобы их сдать собственники не завышают цены. В домах под реновацию ставки за последние 20 месяцев выросли на 8%, тогда как в целом по рынку рост составил +13%", — заключается в исследовании.