В столичном метро прояснили перевозку гроба в вагоне

В социальных сетях появилась фотография, на которой два человека заходят в вагон московского метро с гробом.

В пресс-службе московского метрополитена отметили, что перевозка гробов не запрещена правилами.

Как рассказали в администрации метро, случай с перевозкой гроба произошел 1 декабря.

Пассажиры прошли досмотр службы безопасности и оплатили провоз крупногабаритного багажа.

«Так как перевозимый пассажирами предмет не относился к числу запрещенных, сотрудники метро не препятствовали его перевозке», — цитирует пресс-службу метро радиостанция «Говорит Москва».

В пресс-службе также отметили, что внутри гроб был пуст.