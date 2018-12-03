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В столичном метро прояснили перевозку гроба в вагоне 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: TJ
В социальных сетях появилась фотография, на которой два человека заходят в вагон московского метро с гробом.
В пресс-службе московского метрополитена отметили, что перевозка гробов не запрещена правилами.
Как рассказали в администрации метро, случай с перевозкой гроба произошел 1 декабря.
Пассажиры прошли досмотр службы безопасности и оплатили провоз крупногабаритного багажа.
«Так как перевозимый пассажирами предмет не относился к числу запрещенных, сотрудники метро не препятствовали его перевозке», — цитирует пресс-службу метро радиостанция «Говорит Москва».
В пресс-службе также отметили, что внутри гроб был пуст.
Радиостанция "Говорит Москва" , Новости Москвы
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