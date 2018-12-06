Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 30 поликлиник построят в Москве — Собянин 

Москва меняется + ещё 34 55 минут назад
Фото: mos.ru
В ближайшие несколько лет в столице построят более 30 поликлиник. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Одна из главных задач, стоящих перед нами, — дальнейшее укрепление материальной базы здравоохранения. Это системная модернизация поликлиник и стационаров, текущий капитальный ремонт, оснащение оборудованием. В ближайшее время уточним Адресную инвестиционную программу и определим планы строительства новых корпусов на ближайшие пять лет», — сказал Сергей Собянин, выступая на XVII ассамблее «Здоровье Москвы», передает «Интерфакс».
Мэр также отметил, что показатели, которые демонстрирует московское здравоохранение, очень впечатляющие.
Москва меняется: последние новости
Развязку МКАД с Липецкой улицей реконструируют «Беломорскую» запустят до конца года Общественный транспорт готов к работе в непогоде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США принялись оспаривать морские права России13
Эсминец США сбежал от российского флота506
Украина разрывает дружбу с Россией200
В РФ отреагировали на решение Украины по разрыву дружбы52
«Запаситесь туалетной бумагой»: ответ на угрозы США61
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение