Более 30 поликлиник построят в Москве — Собянин

В ближайшие несколько лет в столице построят более 30 поликлиник. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Одна из главных задач, стоящих перед нами, — дальнейшее укрепление материальной базы здравоохранения. Это системная модернизация поликлиник и стационаров, текущий капитальный ремонт, оснащение оборудованием. В ближайшее время уточним Адресную инвестиционную программу и определим планы строительства новых корпусов на ближайшие пять лет», — сказал Сергей Собянин, выступая на XVII ассамблее «Здоровье Москвы», передает «Интерфакс».

Мэр также отметил, что показатели, которые демонстрирует московское здравоохранение, очень впечатляющие.