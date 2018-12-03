В Москве в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя

Продажу алкогольных напитков ограничат в Москве в местах проведения новогодних праздничных мероприятий, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников

"Традиционно (продажа алкоголя будет ограничена — ред.). Это уже не вызывает удивления ни у кого. Люди привыкли, что там, где массовые мероприятия, алкоголь не продаётся", — рассказал Черников журналистам в понедельник.

Глава ведомства поделился, что пять-шесть лет назад подобные меры вызывали беспокойство среди граждан, однако теперь подход и отношение к этому изменились.