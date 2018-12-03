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В Москве в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Продажу алкогольных напитков ограничат в Москве в местах проведения новогодних праздничных мероприятий, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"Традиционно (продажа алкоголя будет ограничена — ред.). Это уже не вызывает удивления ни у кого. Люди привыкли, что там, где массовые мероприятия, алкоголь не продаётся", — рассказал Черников журналистам в понедельник.
Глава ведомства поделился, что пять-шесть лет назад подобные меры вызывали беспокойство среди граждан, однако теперь подход и отношение к этому изменились.
"Люди понимают, что это праздник для всех, а это означает, что на праздничных площадках много детей и семей. Поэтому беспокойства нет", — добавил глава департамента.
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Владимир Черников , Новости Москвы , Москва
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