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Новые выделенные полосы заработали в столице 

Mos.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Mos.ru
По новым выделенным полосам следуют автобусы 44 маршрутов. Полосы для наземного общественного транспорта позволяют пассажирам сократить время в пути и ожидание на остановке.
В Москве заработали еще четыре выделенные полосы — на Кутузовском шоссе, 2-й улице Машиностроения, улице Верхние Поля и Волгоградском проспекте. Общая протяженность новых полос для общественного транспорта составила 2,42 километра.
Одна выделенка появилась на участке Кутузовского шоссе от улицы Дмитрия Разумовского до улицы ЦНИИМОД (Зеленоград) по направлению к Георгиевскому проспекту. По полосе протяженностью 500 метров следуют автобусы пяти маршрутов — городских и междугородних. Ежедневно транспортом, следующим по этим маршрутам, пользуются более пяти тысяч человек.
Вторую полосу для общественного транспорта организовали на 2-й улице Машиностроения — она проходит от владения 14, строения 1 до съезда с Третьего транспортного кольца на Волгоградский проспект. Полоса появилась на участке улицы по направлению к Волгоградскому проспекту. Ее протяженность составляет 160 метров. По этому участку проезжают автобусы четырех маршрутов, каждый день они перевозят более пяти тысяч человек.
А на улице Верхние Поля выделенная полоса появилась на участке от Чагинской улицы до остановки общественного транспорта «Рынок „Садовод“» по направлению к МКАД (вдоль торгового комплекса «Садовод»). По полосе длиной 560 метров ходят автобусы 18 городских и междугородних маршрутов. Ежедневный пассажиропоток этих автобусов составляет около 11 тысяч человек.
Выделенка на Волгоградском проспекте проходит от дома 59 на дублере магистрали до дома 56, корпуса 1 в оба направления. Протяженность полосы составила 1,2 километра. По ней проходит 17 автобусных маршрутов, которыми пользуются около 20 тысяч горожан ежедневно.
«Выделенные полосы ввели на одних из наиболее загруженных участках города, чтобы общественный транспорт ехал быстрее и не задерживался в пути. Движение автобусов и троллейбусов станет более равномерным. Пассажиры смогут более точно планировать время своей поездки», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В Москве постоянно вводят новые выделенные полосы. Так, в конце сентября запустили движение по выделенке на участке Дмитровского шоссе. Она проходит в обоих направлениях на участке магистрали от МКАД до въезда в 4-й микрорайон района Северный. В начале октября полосы для общественного транспорта появились еще на двух улицах города: шоссе Энтузиастов и Свободном проспекте.
А в ноябре в Москве заработала первая двойная выделенная полоса — у Политехнического музея на Лубянке. Это участок с самым интенсивным движением наземного транспорта в центре столицы. Здесь проходит 18 автобусных маршрутов. Ввод полосы позволит в два раза улучшить пропускную способность участка для автобусов и электробусов, которые планируют здесь запустить.
Сегодня в Москве действует более 323 километров выделенных полос.
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Максим Ликсутов , Новости Москвы , Москва
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