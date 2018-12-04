Поезда «Москва-2019» появятся в метро в начале следующего года

Инновационные метропоезда «Москва-2019» появятся в столичной подземке в I квартале 2019 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В вагонах поездов «Москва-2019» мы начинаем внедрять ряд новых систем. Метропоезд в следующем году будет отличаться от предшественников и визуально, и технологически. Изменится не только интерьер, но и внутренние системы поезда, будут использоваться новые материалы. К примеру, изменится мягкость кресел и ткань обивки. Над дверьми появятся увеличенные табло разрешением 2К (высокая точность изображения в качестве QHD — прим. Агентства «Москва»), где будет размещаться вся необходимая маршрутная информация. В поездах будет больше элементов сбора, контроля и передачи различных цифровых данных. Первые такие составы появятся в метро в I квартале 2019 г.», — сказал глава «Трансмашхолдинга» Андрей Васильев.

Отметим, что «Москва-2019» — переходная модель к вагонам следующего поколения, которые уже сейчас находятся в стадии определения технического облика.

Напомним, что до конца года столичный метрополитен получит еще 18 современных поездов «Москва».

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