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Поезда «Москва-2019» появятся в метро в начале следующего года 

Москва меняется + ещё 10 57 минут назад
Фото: ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется
Инновационные метропоезда «Москва-2019» появятся в столичной подземке в I квартале 2019 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В вагонах поездов «Москва-2019» мы начинаем внедрять ряд новых систем. Метропоезд в следующем году будет отличаться от предшественников и визуально, и технологически. Изменится не только интерьер, но и внутренние системы поезда, будут использоваться новые материалы. К примеру, изменится мягкость кресел и ткань обивки. Над дверьми появятся увеличенные табло разрешением 2К (высокая точность изображения в качестве QHD — прим. Агентства «Москва»), где будет размещаться вся необходимая маршрутная информация. В поездах будет больше элементов сбора, контроля и передачи различных цифровых данных. Первые такие составы появятся в метро в I квартале 2019 г.», — сказал глава «Трансмашхолдинга» Андрей Васильев.
Отметим, что «Москва-2019» — переходная модель к вагонам следующего поколения, которые уже сейчас находятся в стадии определения технического облика.
Напомним, что до конца года столичный метрополитен получит еще 18 современных поездов «Москва».
Сообщение Поезда «Москва-2019» появятся в метро в начале следующего года появились сначала на Москва Меняется.
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Андрей Васильев , Трансмашхолдинг , АГН "Москва" , Новости Москвы
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