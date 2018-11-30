Скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка» воссоздадут для ВДНХ

Две исторические скульптуры воссоздадут у входа в павильон "Азербайджан" на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка", которые ранее украшали павильон №14 "Вычислительная техника и информатика", бывший "Азербайджанская ССР" на ВДНХ, будут воссозданы по сохранившимся авторским слепкам из фонда азербайджанского Национального музея искусств", — говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Скульптуры были выполнены азербайджанским скульптором-монументалистом Фуадом Абдурахмановым в 1950 году. За создание "Чабана" Абдурахманов был удостоен Сталинской премии. Фигуры украшали вход в здание до 1960-х годов.

После завершения реставрационных работ с фигур снимут силиконовые формы, которые переправят в Москву для отливки новых скульптур и их установки на историческое место. Также специалисты воссоздадут две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Кроме того будут проведены реставрационные работы с частичным воссозданием витражи-шебеке. Восстановят и обновят и гранитные парадные лестницы, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, металлические оконные решетки и стилобат. Реставрационные работы планируется завершить в 2019 году.

Ранее в октябре исторические скульптуры − памятники поэту Джамбуле Джабаеву и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву − вернули павильону "Казахстан". Они были воссозданы по архивным фотографиям и заняли изначально отведенные для них места у подножия главного фасада здания.

На воссоздание скульптур потребовалось около полугода. Создав эскизы будущих памятников, специалисты выполнили их каркас из металла, изготовили модели из глины, а затем отлили по ним статуи из бетона. Высота каждого монумента составляет 3,5 метра.

Реставрация павильона "Казахстан" началась в 2017 году на основе архивных материалов 1954 года. Здание включено в перечень федеральных объектов культурного наследия.