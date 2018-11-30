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Жители Москвы стали терпимее к другим народностям, живущим в мегаполисе 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство жителей Москвы, согласно данным социологического исследования, настроены на сотрудничество с людьми других национальностей в столице: около 75% опрошенных москвичей оценили межнациональные отношения как стабильные и спокойные, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
"Регулярно проводимые социологические исследования показывают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая позитивная динамика в оценке москвичами деятельности правительства в сфере национальных и межконфессиональных отношений. Устойчиво большинство москвичей ориентированы на национальное согласие и сотрудничество", — сказал Сучков на конференции "Единство в различиях: формирование гражданственности и межнационального согласия".
"По данным исследования, около 75% опрошенных горожан оценивают межэтнические отношения как спокойные и стабильные. Это хороший показатель", — заявил он.
Как рассказал глава ведомства, на сегодняшний день в столице проживают представители 160 народов, функционирует 19 региональных культурных автономий и 60 местных, действует Совет по делам национальностей при правительстве Москвы, куда вошли представители более чем 80 национальностей.
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Виталий Сучков , Правительство Москвы , Новости Москвы , Социология , Москва
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