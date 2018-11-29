Президент России Владимир Путин поручил назвать одну из московских улиц в честь кинорежиссёра и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Станислава Говорухина.
«Рекомендовать Правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски, посвященной Говорухину», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также поручил обеспечить производство посвящённого памяти режиссёра документального фильма.
Ранее News.ru писал о том, что Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти режиссёра Станислава Говорухина.