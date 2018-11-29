Одну из улиц Москвы назовут именем Говорухина

Президент России Владимир Путин поручил назвать одну из московских улиц в честь кинорежиссёра и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Станислава Говорухина

«Рекомендовать Правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски, посвященной Говорухину», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также поручил обеспечить производство посвящённого памяти режиссёра документального фильма.

Ранее News.ru писал о том, что Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти режиссёра Станислава Говорухина.