Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одну из улиц Москвы назовут именем Говорухина 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил назвать одну из московских улиц в честь кинорежиссёра и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Станислава Говорухина.
«Рекомендовать Правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски, посвященной Говорухину», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также поручил обеспечить производство посвящённого памяти режиссёра документального фильма.
Ранее News.ru писал о том, что Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти режиссёра Станислава Говорухина.
News.ru: последние новости
Девятибалльные пробки зафиксированы в Москве Движение на «синей» ветке метро Москвы восстановлено В поездах «Москва» заработали кнопки открытия дверей
Станислав Говорухин , Владимир Путин , Правительство Москвы , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине озвучили цель вторжения в Керченский пролив556
Крым закрыли для всех иностранцев135
Шукшина назвала расценки на шоу Малахова324
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление
«Наглость Киева вышла за рамки»3
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение