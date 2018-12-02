В Московском зоопарке появились Счастье и Радость

Главный Дед Мороз страны передал столичному зоопарку двух мини-пигов к празднованию года Желтой Свиньи, передает ТАСС

Волшебник подчеркнул, что свинья является непростым животным и живет с человеком уже многие годы.

«И вот за что я люблю именно мини-пигов: вы видели их глаза? В них отражена душа… Многие почему-то считают, что свинья — животное грязное, неправда, друзья мои, оно очень чистоплотное», — рассказал он.

Карликовым поросятам около двух месяцев, их зовут Счастье и Радость. Некоторое время они пробудут на карантине, а затем их переместят в обычный вольер. Дед Мороз пожелал, чтобы мини-пиги приносили радостные чувства и события в каждый дом.

30 ноября синоптики предрекли жителям российской столицы снежный Новый год. По оценкам сотрудников Гидрометцентра, вероятность совсем бесснежного праздника невелика.