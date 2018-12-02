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В Московском зоопарке появились Счастье и Радость 

Мослента + ещё 20 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный Дед Мороз страны передал столичному зоопарку двух мини-пигов к празднованию года Желтой Свиньи, передает ТАСС.
Волшебник подчеркнул, что свинья является непростым животным и живет с человеком уже многие годы.
«И вот за что я люблю именно мини-пигов: вы видели их глаза? В них отражена душа… Многие почему-то считают, что свинья — животное грязное, неправда, друзья мои, оно очень чистоплотное», — рассказал он.
Карликовым поросятам около двух месяцев, их зовут Счастье и Радость. Некоторое время они пробудут на карантине, а затем их переместят в обычный вольер. Дед Мороз пожелал, чтобы мини-пиги приносили радостные чувства и события в каждый дом.
30 ноября синоптики предрекли жителям российской столицы снежный Новый год. По оценкам сотрудников Гидрометцентра, вероятность совсем бесснежного праздника невелика.
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ИТАР-ТАСС , Новости Москвы
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