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В Москве задумали увековечить Губку Боба 

Lenta.ru + ещё 4 56 минут назад
Фото: imago stock&people / Globallookpress.com
Граффити с героями мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» может появиться в столице. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, передает агентство новостей «Москва».
«Создать граффити с героями этого мультика — это вполне интересная идея. Важно, от кого мы сможем получить это предложение. Оно может поступить от Союза художников, я думаю», — цитирует чиновника агентство.
Герасимов подчеркнул, что он лично поддерживает идею размещения в Москве постоянного изображения с Губкой Бобом. Он также выразил сожаление в связи со смертью Стивена Хилленберга — автора популярного мультипликационного героя. «Я, конечно, за создание граффити в память о создателе мультика о Спанч Бобе. Просто важно определить место и учесть мнение и пожелания жителей. У нас много разных пространств, где это можно изобразить», — добавил чиновник.
Стивен Хилленберг умер в возрасте 57 лет 27 ноября 2018 года. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, который диагностировали у него в марте 2017-го.
Карьеру аниматора Хилленберг начал в 1987 году. В период с 1993-го по 1996 год он работал на телевидении в качестве режиссера и сценариста шоу на Nickelodeon «Новая жизнь Рокко». Первый эпизод мультсериала про Губку Боба вышел 1 мая 1999 года. В настоящее время сериал насчитывает около 250 серий. Шоу получило множество премий и было переведено на более чем на 60 языков.
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Евгений Герасимов , Мосгордума , АГН "Москва" , Новости Москвы , Москва
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