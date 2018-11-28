В Москве задумали увековечить Губку Боба

«Создать граффити с героями этого мультика — это вполне интересная идея. Важно, от кого мы сможем получить это предложение. Оно может поступить от Союза художников, я думаю», — цитирует чиновника агентство.

Герасимов подчеркнул, что он лично поддерживает идею размещения в Москве постоянного изображения с Губкой Бобом. Он также выразил сожаление в связи со смертью Стивена Хилленберга — автора популярного мультипликационного героя. «Я, конечно, за создание граффити в память о создателе мультика о Спанч Бобе. Просто важно определить место и учесть мнение и пожелания жителей. У нас много разных пространств, где это можно изобразить», — добавил чиновник.

Стивен Хилленберг умер в возрасте 57 лет 27 ноября 2018 года. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, который диагностировали у него в марте 2017-го.

Карьеру аниматора Хилленберг начал в 1987 году. В период с 1993-го по 1996 год он работал на телевидении в качестве режиссера и сценариста шоу на Nickelodeon «Новая жизнь Рокко». Первый эпизод мультсериала про Губку Боба вышел 1 мая 1999 года. В настоящее время сериал насчитывает около 250 серий. Шоу получило множество премий и было переведено на более чем на 60 языков.