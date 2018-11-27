Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор проверил московские родники 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Роспотребнадзора проверили состав воды из родников на севере Москвы. В очередной раз выяснилось, что содержание вредных веществ в ней существенно превышает норму. Между тем, горожане набирают эту воду для питья, для многих это многолетняя традиция. Как убедить людей не рисковать здоровьем?
Родников много и в Москве, и в области, они почти незаметные, как в парке "Отрада" или в сквере у Лазоревого проезда. За водой специалисты лаборатории Роспотребнадзора выезжают не реже двух раз в год. И не для того, чтобы ее пить.
"Вода в трех родниках, в том числе, в Свиблове, не соответствует по санитарно-химическим, микробиологическим показателям", — говорит Ольга Богданова, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном АО.
В два раза превышены жесткость и минерализация. Списки потенциально опасных родников регулярно публикуются в газетах и Интернете, но доходит информация не до всех.
"Люди набирают воду, и с детьми приходят", — рассказывает Юлия Гагинская.
За водой к роднику между алтуфьевским кладбищем и МКАД Галина Синюкова ходит уже полвека. С тех пор, рассказывает пенсионерка, здесь многое изменилось.
— Мы приехали, когда Алтуфьево было чистое. А теперь там машины моют и спускают в эти пруды.
Казалось бы, вывод напрашивается сам собой: от многолетней привычки стоило бы отказаться.
"Мы берем воду и пьем. И с нами ничего не происходит. Вы ему так и скажите, этому Роспотребнадзору", — говорит Галина Синюкова.
Специалисты Роспотребнадзора исследуют свежие образцы воды из родников Алтуфьева, Свиблова и Отрадного. С каждым разом содержимое бутылок становится все более непредсказуемым.
"Во всех трех случаях кишечная палочка обнаруживалась, а свежее фекальное загрязнение было в двух случаях", — рассказывает Анфиса Хамзина, врач-бактериолог филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Москве.
Артамоновы, как и многие другие посетители кладбища, по традиции сворачивают к роднику. Но, воду они здесь, в отличие от других посетителей, не пьют. Наталье еще в детстве мама объяснила, что пить из источника нельзя.
Возможно, рядом с родниками стоит размещать информационные щиты, предупреждающие, что вода в них непригодна для питья. Ведь по словам бактериологов, расстройство желудка — это самое безобидное, что может случиться с тем, кто решится утолить здесь жажду.
Вести.Ru: последние новости
"Динамо" откроет стадион после реконструкции матчем со "Спартаком" Высотка на улице Красная Сосна рухнула не так, как ожидали строители Огни большого города: подсветка Москвы - одна из самых ярких и экономных в мире
Комментарии
Ольга Богданова , Роспотребнадзор , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина отменила указ о военном положении299
Начались первые аресты украинских моряков281
МИД обратился с предупреждением к россиянам375
Военное положение на Украине поменялось в четвертый раз63
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент346
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение