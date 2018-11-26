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В Пушкинском музее покажут керамические фигурки животных II века до нашей эры 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: москва/24
Фигурки животных — символов китайского календаря покажут на выставке керамической скульптуры Древнего Китая "Стражи времени" в Пушкинском музее, сообщает Агентство "Москва".
Название выставки связано с традиционным китайским календарным циклом. Фигурки животных, представленные на ней, относятся к периоду со II века до нашей эры до XVII века нашей эры.
"Работы подкупают мастерским владением техникой формовки и лепки, цветной росписи и полихромной глазури, и в то же время они отражают живой интерес китайских художников к окружающему миру, их наблюдательность и способность подмечать детали, завораживающие современного зрителя своей остротой и выразительностью", — отмечает директор музея Марина Лошак.
Около 40 произведений, представленных на выставке, принадлежат нескольким московским коллекционерам. Посетить выставку можно будет с 6 декабря по 10 февраля.
20 ноября в пушкинском музее открылась выставка "Пикассо & Хохлова", в центре внимания которой русская танцовщица Ольга Хохлова, первая жена художника.
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Ольга Хохлова , Марина Лошак , АГН "Москва" , Новости Москвы , Китай
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