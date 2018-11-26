В Пушкинском музее покажут керамические фигурки животных II века до нашей эры

Фигурки животных — символов китайского календаря покажут на выставке керамической скульптуры Древнего Китая "Стражи времени" в Пушкинском музее, сообщает Агентство "Москва"

Название выставки связано с традиционным китайским календарным циклом. Фигурки животных, представленные на ней, относятся к периоду со II века до нашей эры до XVII века нашей эры.

"Работы подкупают мастерским владением техникой формовки и лепки, цветной росписи и полихромной глазури, и в то же время они отражают живой интерес китайских художников к окружающему миру, их наблюдательность и способность подмечать детали, завораживающие современного зрителя своей остротой и выразительностью", — отмечает директор музея Марина Лошак.

Около 40 произведений, представленных на выставке, принадлежат нескольким московским коллекционерам. Посетить выставку можно будет с 6 декабря по 10 февраля.