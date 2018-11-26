Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автобус-полуэкспресс свяжет 7 районов столицы с 21 декабря 

Москва24 21 минуту назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Автобус-полуэкспресс начнет курсировать по Северо-Западной хорде с 21 декабря. Его маршрут пройдет через семь районов столицы, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
По данным пресс-службы, с 21 декабря для жителей севера, северо-запада и запада Москвы запустят первый полуэкспрессный маршрут коммерческого перевозчика. "Автобус № 300 охватит большую часть Северо-Западной хорды и свяжет семь районов", — цитирует сообщение ГКУ "Организатор перевозок" Агентство "Москва". Плуэкспресс будет курсировать между улицей Беловежская и станцией метро "Петровско-Разумовская". Его маршрут будет включать районы: Тимирязевский, Коптево, Сокол, Щукино, а также Хорошево-Мневники, Кунцево и Можайский.
"Это быстрые и удобные поездки с одного конца города в другой на комфортабельном автобусе без пересадок", — пояснил ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов. Он выразил уверенность, что новый маршрут станет популярным у москвичей.
"От начальной до конечной остановки можно будет доехать не более чем за час", — уточнили в пресс-службе. Автобус будет делать остановки у важных социальных объектов, таких как поликлиники, больницы, школы, парки и крупные ТЦ. Кроме того, на автобусе №300 можно будет добраться до железнодорожных платформ Сетунь и Петровско-Разумовская, до станций метро "Молодежная" и "Октябрьское поле", а также до станции МЦК "Панфиловская". По маршруту будут ходить 20 комфортабельных автобусов большой вместимости, отметили в ГКУ "Организатор перевозок".
По замыслу инициаторов нового маршрута, автобусами №300 смогут ежедневно пользоваться свыше четырех тысяч пассажиров. В часы пик интервалы движения полуэкспресса составят всего восемь–десять минут, а в остальное время — 15–20 минут. Уточняется, что по будням автобусы будут курсировать с 05:30 до 01:00, а по выходным — с 06:30 до 01:00.
Автобусы оснащены пандусами и ремнями безопасности для перевозки маломобильных пассажиров и детских колясок, добавили в пресс-службе.
Москва24: последние новости
Телефоны Сталина, Берии и Хрущева выставят на аукцион На Манежной площади установили новогоднюю елку В Москве открылась канатная дорога от "Лужников" до Воробьевых гор
Комментарии
Павел Павлов , АГН "Москва" , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями260
Порошенко ввел военное положение на Украине449
Протесты против РФ на Украине набирают обороты121
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе1101
«Порошенко стал политическим трупом»244
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение