Автобус-полуэкспресс свяжет 7 районов столицы с 21 декабря

Автобус-полуэкспресс начнет курсировать по Северо-Западной хорде с 21 декабря. Его маршрут пройдет через семь районов столицы, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

По данным пресс-службы, с 21 декабря для жителей севера, северо-запада и запада Москвы запустят первый полуэкспрессный маршрут коммерческого перевозчика. "Автобус № 300 охватит большую часть Северо-Западной хорды и свяжет семь районов", — цитирует сообщение ГКУ "Организатор перевозок" Агентство "Москва" . Плуэкспресс будет курсировать между улицей Беловежская и станцией метро "Петровско-Разумовская". Его маршрут будет включать районы: Тимирязевский, Коптево, Сокол, Щукино, а также Хорошево-Мневники, Кунцево и Можайский.

"Это быстрые и удобные поездки с одного конца города в другой на комфортабельном автобусе без пересадок", — пояснил ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов. Он выразил уверенность, что новый маршрут станет популярным у москвичей.

"От начальной до конечной остановки можно будет доехать не более чем за час", — уточнили в пресс-службе. Автобус будет делать остановки у важных социальных объектов, таких как поликлиники, больницы, школы, парки и крупные ТЦ. Кроме того, на автобусе №300 можно будет добраться до железнодорожных платформ Сетунь и Петровско-Разумовская, до станций метро "Молодежная" и "Октябрьское поле", а также до станции МЦК "Панфиловская". По маршруту будут ходить 20 комфортабельных автобусов большой вместимости, отметили в ГКУ "Организатор перевозок".

По замыслу инициаторов нового маршрута, автобусами №300 смогут ежедневно пользоваться свыше четырех тысяч пассажиров. В часы пик интервалы движения полуэкспресса составят всего восемь–десять минут, а в остальное время — 15–20 минут. Уточняется, что по будням автобусы будут курсировать с 05:30 до 01:00, а по выходным — с 06:30 до 01:00.

Автобусы оснащены пандусами и ремнями безопасности для перевозки маломобильных пассажиров и детских колясок, добавили в пресс-службе.