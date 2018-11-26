Отель для насекомых появился в Лианозовском парке

Отель для насекомых появился в парке Лианозово 24 ноября. Заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова рассказала «360», что открытие необычного заведения уже состоялось.

«Объекты сделаны студентами в рамках проекта «АртЭко». Они будут размещаться на территории Лианозовского парка», — уточнила Струкова.

«Отель» стал первым сооружением для насекомых подобного плана. Контролировать его деятельность будут в «Мосприроды».

Из 14 представленных работ номинантами на премию выдвинули четырех участников проекта. Первые три места, добавила Струкова, установят в Лианозово.