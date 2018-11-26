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Отель для насекомых появился в Лианозовском парке 

360tv.ru 43 минуты назад
Отель для насекомых появился в парке Лианозово 24 ноября. Заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова рассказала «360», что открытие необычного заведения уже состоялось.
«Объекты сделаны студентами в рамках проекта «АртЭко». Они будут размещаться на территории Лианозовского парка», — уточнила Струкова.
«Отель» стал первым сооружением для насекомых подобного плана. Контролировать его деятельность будут в «Мосприроды».
Из 14 представленных работ номинантами на премию выдвинули четырех участников проекта. Первые три места, добавила Струкова, установят в Лианозово.
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