Телефоны Сталина, Берии и Хрущева выставят на аукцион 

Список абонентов правительственной автоматической телефонной станции МГБ СССР предложат приобрести на аукционе в "Литфонде". Стартовая цена лота составит 30–32 тысячи рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома.
Как пояснили в "Литфонде", лот представляет собой список телефонов первых лиц страны образца 1950 года под грифом "Для служебного пользования". По словам экспертов, состояние сохранности лота "очень хорошее". Сохранился даже оригинальный издательский переплет с золотым теснением. В книжечке собраны телефонные номера кабинетов, приемных и дач Иосифа Сталина, Лаврентия Берии, Семена Буденного, Климента Ворошилова, а также Анастаса Микояна и Никиты Хрущева.
Представители аукционного дома напомнили, что закрытая система правительственной телефонной связи, в простонародье известная как "Вертушка", была создана по указанию Владимира Ленина. В отличие от обычной телефонной сети того времени, отметили в "Литфонде", здесь абоненты соединялись друг с другом при помощи АТС и дискового номеронабирателя.
Ранее "Литфонд" выставил на аукцион открытки с семейными фотографиями писателей Максима Горького и Леонида Андреева, на которых они якобы "поменялись супругами".