Телефоны Сталина, Берии и Хрущева выставят на аукцион

Список абонентов правительственной автоматической телефонной станции МГБ СССР предложат приобрести на аукционе в "Литфонде". Стартовая цена лота составит 30–32 тысячи рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Представители аукционного дома напомнили, что закрытая система правительственной телефонной связи, в простонародье известная как "Вертушка", была создана по указанию Владимира Ленина. В отличие от обычной телефонной сети того времени, отметили в "Литфонде", здесь абоненты соединялись друг с другом при помощи АТС и дискового номеронабирателя.