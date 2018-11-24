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Благоустройство парка Победы началось в Зеленограде 

Москва24 + ещё 6 24 ноября 2018
Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов
Благоустройство парка Победы общей площадью 26,5 гектаров стартовало в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Завершить работы планируется в 2019 году.
Он напомнил, что у местных жителей парк пользуется популярностью уже более 30 лет, однако существующая инфраструктура озелененной территории находится в неудовлетворительном состоянии.
Парк расположен в самом центре Зеленограда, к нему прилегает три жилых микрорайона. Основная задача, которая стоит перед властями, — сделать территорию общественного пространства более привлекательной, уютной и комфортной.
В ходе работ специалисты проведут экологическую реабилитацию Большого городского пруда, вдоль его берегов появится променад. Отремонтируют и многоступенчатый фонтан "Каскад", который считается главной достопримечательностью парка.
В парке обновят дорожно-тропиночную сеть, установят малые архитектурные формы, отремонтируют капитальные и временные сооружения. На территории высадят деревья, кустарники, разобьют цветники и уложат газон.
Также на благоустраиваемой территории установят более 500 опор освещения и более 500 светильников высотой около метра. По просьбе жителей обустроят современную детскую площадку, а на примыкающих к парку Центральном проспекте и Озерной аллее установят новые остановки.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству в 2018 году проходили более чем в 80 парковых и озелененных территориях Москвы. Главным подарком жителям столицы стало открытие "Зарядья" — это первый за 70 лет парк, созданный в центре города.
На северо-востоке столицы в "Саду будущего" расширили липовую аллею и застелили плиткой прогулочную дорожку. Также здесь появилась деревянная беседка с подвесными креслами-коконами, зона коворкинга, спортплощадка и детская площадка с музыкальными инструментами.
На северо-западе Москвы открылся ландшафтный парк "Митино". В нем появились, в частности, функциональные зоны для жителей разных возрастов, скейт-парк на 600 квадратных метрах и спортивные площадки с тренажерами.
В парке "Сокольники" благоустроили самую длинную в Москве горку для катания на тюбингах. Склон в длину достигает 200 метров, в высоту превышает 12 метров. Специальное покрытие устойчиво к переменам погоды и механическим повреждениям.
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Петр Бирюков , Новости Москвы , Москва
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