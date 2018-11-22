«Город зимы» открывается в Москве 

30 ноября на ВДНХ открывается главный каток столицы — «Город зимы». Иллюминационное оформление, юбилейные инсталляции, светящаяся ледяная река протяженностью 150 метров. А венчает всю эту феерию снега и красок праздничная новогодняя елка. Корреспондент «ВМ» выяснила, насколько изменились зимние традиции в городе и где катались на коньках москвичи прошлого столетия.
Романтичная живая музыка, элегантно одетые пары, для которых выход на коньки — вроде посещения театра, мягкий верхний свет: для столицы прошлых веков катки были преимущественно достоянием культуры, нежели массовым развлечением.
— Человек освоил способы скольжения по хрустальной поверхности еще несколько тысячелетий назад, но в Москву мода на катки пришла из Европы лишь в XVIII веке, — рассказал «ВМ» историк, москвовед, сотрудник Музея Москвы Павел Гнилорыбов. — Русские аристократы, попутешествовав по Западу, решили, что неплохо бы отечественные пруды приспособить к тому, чтобы рассекать их ледяную гладь. А ведь в городе только в границах Московской кольцевой дороги около трехсот прудов! Впрочем, тогда вода не особо ценилась с эстетической точки зрения, а потому поблизости от магистрали стирали белье и обустраивали деревянные бани. Образ города пруды не формировали, их часто называли просто «лужами». Однако появление катков все сразу изменило.
По словам Гнилорыбова, самым популярным катком в 1820-е годы был лед на Чистых прудах. Причем каталось там только высшее общество!
— Со временем слава перешла к Патриаршему пруду, — продолжает свой рассказ москвовед. — По сохранившимся источникам, туда приходили представители всего московского Серебряного века: богема и интеллигенция, литераторы и музыканты. На Патриарших каток начали заливать вначале XIX века, но особенно стильным и модным это времяпрепровождение стало к концу столетия.
Самыми главными опекунами катка на Патриарших были живущие рядом Цветаевы и нередко заезжавшие в те края Толстые.
— Лев Николаевич, например, тоже любил кататься на коньках, — добавляет Гнилорыбов. — Одно время Патриарший пруд вовсе хотели засыпать, но спас его именно популярный среди горожан каток. Со временем вокруг образовалась должная инфраструктура, а в 1900-е годы там возвели большой, и очень красивый павильон. В принципе удобства были аналогичны современным: была возможность переодеться, переобуться, выпить горячие напитки.
Любопытно, но даже когда Патриаршие стали Пионерскими — во времена Советского Союза, — каток популярности не потерял. На льду непременно играл оркестр, светились лампы. Не пруд, а зал благородного собрания — настолько много было людей.
— В 1920–1930-е годы считалось престижным пойти на каток с девушкой, — утверждает москвовед. — И в то же время тогда процветали мальчишеские дворовые войны: та ребятня, которая жила ближе к прудам, не подпускала чужаков. Так что это было целое испытание — пройти мимо всех и попасть на лед. И такое катание с девушкой можно было считать торжеством.
Чистые пруды, впрочем, тоже не сдавались. В повести «Юнкера» Александра Куприна есть весьма колоритные фрагменты с описанием, как гимназистки катаются на коньках с кавалерами.
— Конечно, катались и на других, менее известных прудах, пусть это и не стало достоянием культуры, — говорит Гнилорыбов. — Первые популярные искусственные катки появились уже существенно ближе к нашему времени.
Впрочем, сейчас такие площадки — одни из самых востребованных среди горожан. И покататься на коньках для многих — любимое зимнее развлечение. Каток теперь — не просто лед, а целое произведение искусства со своей концепцией, атмосферой и постоянным кругом поклонников. Вчера, например, уже заработала «Фабрика счастливых людей» в Парке Горького. Площадка способна одновременно принять до шести тысяч человек. А ВДНХ совсем скоро представит две ледовые зоны — «Цветник» и «Ракету».
— Каждый год мы ставим перед собой новые интересные задачи: в этом году впервые в истории выставки на площади Промышленности будет построен каток «Ракета» вместимостью 2400 человек, где посетители смогут кататься вокруг знаменитого макета ракеты-носителя «Восток», — сообщила представитель дирекции выставки Юлия Давыдова. — Музыкальное настроение «Ракеты» в день открытия будут создавать популярные во всем мире диджеи. А еще впервые в этом году у нас начнут работу новая площадка «Юкигассен», а также павильон для керлинга.
Один из самых любимых катков горожан, находящийся на территории сада «Эрмитаж», этой зимой увеличит свою территорию до 900 квадратных метров. Свои ледовые зоны предлагают Бабушкинский, Таганский, Филевский, Гончаровский, Краснопресненский и многие другие парки столицы. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего в предстоящем зимнем сезоне в столице откроются 1445 катков с искусственным и естественным покрытием. Но горожане ждут запуск самого большого в стране катка 30 ноября.