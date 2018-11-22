«Город зимы» открывается в Москве

30 ноября на ВДНХ открывается главный каток столицы — «Город зимы». Иллюминационное оформление, юбилейные инсталляции, светящаяся ледяная река протяженностью 150 метров. А венчает всю эту феерию снега и красок праздничная новогодняя елка. Корреспондент «ВМ» выяснила, насколько изменились зимние традиции в городе и где катались на коньках москвичи прошлого столетия.

Романтичная живая музыка, элегантно одетые пары, для которых выход на коньки — вроде посещения театра, мягкий верхний свет: для столицы прошлых веков катки были преимущественно достоянием культуры, нежели массовым развлечением.

— Человек освоил способы скольжения по хрустальной поверхности еще несколько тысячелетий назад, но в Москву мода на катки пришла из Европы лишь в XVIII веке, — рассказал «ВМ» историк, москвовед, сотрудник Музея Москвы Павел Гнилорыбов. — Русские аристократы, попутешествовав по Западу, решили, что неплохо бы отечественные пруды приспособить к тому, чтобы рассекать их ледяную гладь. А ведь в городе только в границах Московской кольцевой дороги около трехсот прудов! Впрочем, тогда вода не особо ценилась с эстетической точки зрения, а потому поблизости от магистрали стирали белье и обустраивали деревянные бани. Образ города пруды не формировали, их часто называли просто «лужами». Однако появление катков все сразу изменило.

По словам Гнилорыбова, самым популярным катком в 1820-е годы был лед на Чистых прудах. Причем каталось там только высшее общество!

— Со временем слава перешла к Патриаршему пруду, — продолжает свой рассказ москвовед. — По сохранившимся источникам, туда приходили представители всего московского Серебряного века: богема и интеллигенция, литераторы и музыканты. На Патриарших каток начали заливать вначале XIX века, но особенно стильным и модным это времяпрепровождение стало к концу столетия.

Самыми главными опекунами катка на Патриарших были живущие рядом Цветаевы и нередко заезжавшие в те края Толстые.

— Лев Николаевич, например, тоже любил кататься на коньках, — добавляет Гнилорыбов. — Одно время Патриарший пруд вовсе хотели засыпать, но спас его именно популярный среди горожан каток. Со временем вокруг образовалась должная инфраструктура, а в 1900-е годы там возвели большой, и очень красивый павильон. В принципе удобства были аналогичны современным: была возможность переодеться, переобуться, выпить горячие напитки.

Любопытно, но даже когда Патриаршие стали Пионерскими — во времена Советского Союза, — каток популярности не потерял. На льду непременно играл оркестр, светились лампы. Не пруд, а зал благородного собрания — настолько много было людей.

— В 1920–1930-е годы считалось престижным пойти на каток с девушкой, — утверждает москвовед. — И в то же время тогда процветали мальчишеские дворовые войны: та ребятня, которая жила ближе к прудам, не подпускала чужаков. Так что это было целое испытание — пройти мимо всех и попасть на лед. И такое катание с девушкой можно было считать торжеством.

Чистые пруды, впрочем, тоже не сдавались. В повести «Юнкера» Александра Куприна есть весьма колоритные фрагменты с описанием, как гимназистки катаются на коньках с кавалерами.

— Конечно, катались и на других, менее известных прудах, пусть это и не стало достоянием культуры, — говорит Гнилорыбов. — Первые популярные искусственные катки появились уже существенно ближе к нашему времени.

Впрочем, сейчас такие площадки — одни из самых востребованных среди горожан. И покататься на коньках для многих — любимое зимнее развлечение. Каток теперь — не просто лед, а целое произведение искусства со своей концепцией, атмосферой и постоянным кругом поклонников. Вчера, например, уже заработала «Фабрика счастливых людей» в Парке Горького. Площадка способна одновременно принять до шести тысяч человек. А ВДНХ совсем скоро представит две ледовые зоны — «Цветник» и «Ракету».

— Каждый год мы ставим перед собой новые интересные задачи: в этом году впервые в истории выставки на площади Промышленности будет построен каток «Ракета» вместимостью 2400 человек, где посетители смогут кататься вокруг знаменитого макета ракеты-носителя «Восток», — сообщила представитель дирекции выставки Юлия Давыдова. — Музыкальное настроение «Ракеты» в день открытия будут создавать популярные во всем мире диджеи. А еще впервые в этом году у нас начнут работу новая площадка «Юкигассен», а также павильон для керлинга.