Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей

С территории московского Кремля взлетели два военных вертолета Ми-8. Фотографии и видео взлетающих машин опубликовали в соцсетях несколько очевидцев.
При этом один из вертолетов взлетел с висящим на тросе грузом — издалека он был похож на людей или манекенов.
По данным TJournal, после вылета из Кремля вертолеты направились в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.
Известно, что вертолетная площадка в Кремле располагается возле Спасской башни и Тайницкого сада, а на Ми-8 предпочитает летать президент России Владимир Путин. Однако сейчас президент находится в Анапе — там он проводит очередное совещание на военную тематику.