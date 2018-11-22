Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей

В Сети сообщили о военных вертолетах, взлетевших над Кремлем

С территории московского Кремля взлетели два военных вертолета Ми-8. Фотографии и видео взлетающих машин опубликовали в соцсетях несколько очевидцев.

При этом один из вертолетов взлетел с висящим на тросе грузом — издалека он был похож на людей или манекенов.

По данным TJournal, после вылета из Кремля вертолеты направились в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.