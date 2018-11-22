Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей

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В Сети сообщили о военных вертолетах, взлетевших над Кремлем 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
С территории московского Кремля взлетели два военных вертолета Ми-8. Фотографии и видео взлетающих машин опубликовали в соцсетях несколько очевидцев.
При этом один из вертолетов взлетел с висящим на тросе грузом — издалека он был похож на людей или манекенов.
По данным TJournal, после вылета из Кремля вертолеты направились в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.
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#вертолет

Публикация от  анжела (@andzhana000)

Известно, что вертолетная площадка в Кремле располагается возле Спасской башни и Тайницкого сада, а на Ми-8 предпочитает летать президент России Владимир Путин. Однако сейчас президент находится в Анапе — там он проводит очередное совещание на военную тематику.
Владимир Путин , Новости Москвы , Видео
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