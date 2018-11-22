В Москве на платформе станции метро «Сходненская» оборвалось табло

Информационное табло оборвалось в четверг утром на платформе станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии, передает корреспондент РИА Новости

На платформе метро "Сходненская" в сторону центра оборвался один из двух держателей информационного табло. Тяжелую вывеску удерживает только один страховочный трос. Данное информационное табло появилось здесь совсем недавно.

Место происшествия оцеплено сотрудниками службы безопасности метро и полицией. Обстоятельства ЧП выясняются.

Информационное табло оборвалось на станции метро "Сходненская". 22 ноября 2018