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В Москве на платформе станции метро «Сходненская» оборвалось табло 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Информационное табло оборвалось в четверг утром на платформе станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии, передает корреспондент РИА Новости.
На платформе метро "Сходненская" в сторону центра оборвался один из двух держателей информационного табло. Тяжелую вывеску удерживает только один страховочный трос. Данное информационное табло появилось здесь совсем недавно.
Место происшествия оцеплено сотрудниками службы безопасности метро и полицией. Обстоятельства ЧП выясняются.
Информационное табло оборвалось на станции метро "Сходненская". 22 ноября 2018
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РИА Новости , Новости Москвы , Происшествия , Москва
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