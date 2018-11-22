В переходах метро Москвы с 2013 года отремонтировали почти половину всех лестниц

Власти Москвы провели ремонтные работы 350 лестниц в переходах на 135 станциях столичного метрополитена за последние пять лет. Для ремонта почти половины всех лестничных конструкций использовались гранит, бетон и прочные металлические конструкции, сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Ремонтировать лестницы, ведущие из подземных переходов метро в город, начали в 2013 году. Многие из них были повреждены из-за перепадов температур, осадков, а также нагрузок в связи с высоким пассажиропотоком, часть была в аварийном состоянии. С 2013 года мы полностью обновили почти половину всех лестниц в переходах столичной подземки: 350 лестниц на 135 станциях, которые находятся как в центре города, так и в отдаленных районах", — сказал вице-мэр Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

В планах властей до конца года обновить еще около 100 лестниц на 25 станциях. Во время работ вестибюли и переходы станций не закрывают: конструкции ремонтируют по очереди, чтобы не создавать неудобств для пассажиров.

Ликсутов пояснил, что для ремонта используются надежные материалы: натуральный гранит для ступеней, бетон для основания конструкции и прочные металлические каркасы. Ступени также оснастили системой подогрева, чтобы в холодное время года на них не скапливались вода и снег.

Кроме того, с начала текущего года в столичной подземке было также отремонтировано 45 эскалаторов на 28 станциях. Всего в 2018 году в метро будет обновлено 67 эскалаторов.

Также в метро заменяют технически устаревшие турникеты в вестибюлях станций на новые — бесшумные, с терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Замена турникетов началась в метро в 2016 году и с тех пор на 105 станциях заменили более трех тысяч пропускных устройств.