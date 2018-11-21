В зоопарке Москвы родился детеныш редкой гориллы 

В Московском зоопарке на свет появился еще один представитель занесенных в Международную Красную книгу редких равнинных горилл. Эти животные находятся на грани полного исчезновения, в Москве популяция приматов насчитывает восемь особей, прибавление в их семействе — одно из самых радостных событий для столичного зоопарка. Родившаяся малышка сейчас находится с мамой, которая ни на минуту не выпускает младенца из рук. Детеныш весит полтора килограмма, рост новорожденной примерно 40 сантиметров. Родиной этих человекообразных животных является Центральная Африка и Экваториальная Гвинея, где вырубки лесов привели к их вымиранию.