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Реконструкцию Северного речного вокзала Москвы завершат к 2020 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московскому Северному речному вокзалу возвратят его первозданный вид, каким он был в 1930-х годах.
Реконструкция Северного речного вокзала в Москве должна завершиться к 2020 году. По ее окончанию вокзал должен приобрести свой первоначальный вид, каким он был в 1930-х годах. В настоящее время специалисты по архивным материалам восстанавливают уникальный фасад с многочисленными арками и витражами. Знаменитое здание долго находилось в плачевном состоянии и разрушалось.
«Мы видим состояние колонн, оно такое уже достаточно осыпающееся, отваливающееся. Состояние дверей, столярки тоже такое, вряд ли подлежит восстановлению. В этой комнате находится элемент механизма подъема шпиля — здесь конкретно находятся лебедки, которые приводились в движение вручную», — рассказал «Звезде» заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Роман Соболев.
Визитная карточка Речного вокзала — знак навигации. Уникальный механизм выдвижного шпиля застыл еще десять лет назад. Стоят и стрелки часов — XVIII века, которые специально привезли из Волоколамска. Чтобы добраться до исторического паркета 1930-х годов, в зале ресторана, приходится поднимать пыль десятилетий. Рабочие очищают интерьеры от поздних наслоений.
«Первое что мы видим сегодня входя в главный вестибюль речного вокзала — это огромные крупные окна, с изображением символики союзных советских республик. По периметру они украшают фойе и, наверное, сегодня главные, привлекающие к себе внимание объекты», — поясняет экскурсовод Татьяна Воронцова.
В одном из залов в процессе демонтажа поздних сооружений под гипсокартоном были скрыты уникальные росписи, в каждой нише — по цветочному орнаменту, а в узких нишах нарисованы якоря. Когда-то Северный речной вокзал был популярным местом не только у москвичей, но и у кинематографистов. Главные речные ворота столицы встречали героев комедии «Волга-Волга». А на веранде, как на палубе корабля, признавались в любви персонажи «Новой Москвы».
Теперь яркий образец сталинского ампира готовится засиять новыми красками. Проект масштабной ресторации сейчас на экспертизе и будет готов в декабре. Облик порта 5 морей обещают оживить к навигации 2020 года.
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Татьяна Воронцова , Новости Москвы , Москва
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