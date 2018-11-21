Метеорологи рассказали, когда в Москву придет настоящая зима

Метеорологи обещают, что в столице начиная с 27 ноября сформируется устойчивый снежный покров.

Классическая, метеорологическая зима придет в столичный регион на следующей неделе. Такой прогноз дали «Звезде» в центре погоды «Фобос». Ведущий специалист центра Евгений Тишковец опроверг информацию о надвигающемся на Москву снежном шторме, появившуюся в некоторых СМИ, однако подтвердил, что начиная со вторника, 27 ноября, в столице уже сформируется устойчивый снежный покров.

«К следующей неделе, ко вторнику-среде, особенно в центральной России и в столичном регионе, действительно ожидается устойчивый, снежный покров. Согласно многолетним климатическим наблюдениям, дата формирования такого снежного покрова приходится как раз на 28 ноября. Так оно и будет, то есть все произойдет согласно климатическому расписанию. Высота снежного покрова в столице должна составить порядка 4-6 сантиметров. Это будет уже более-менее зимний пейзаж», — рассказал Евгений Тишковец.

Что касается температуры воздуха, то она также уйдет в зимний, «устойчивый минус», однако при этом будет комфортной. Ночью ожидается легкий, бодрящий мороз от -4 до -9, а днем температура составит от -1 до -6 градусов.