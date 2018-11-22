Парк Горького открывает Медиарубку

Парк культуры и отдыха имени Горького запускает новый проект. На Центральной аллее катка 23 ноября откроется эфирная студия. Она станет радиоузлом крупнейшей ледовой площадки в городе.

Основная часть мероприятий в радиорубке будет проходит в пятничные вечера и по выходным. Эфирную студию будут посещать известные гости — музыканты, диджеи и спикеры. А благодаря прозрачным стенам посетители парка смогут их не только услышать, но и увидеть.

В Медиарубке будут организовываться презентации, розыгрыши, перформансы и ток-шоу. На декабрь уже запланированы встречи с актерами «Гоголь-центра» и театра «Практика», группы «On-the-go» и «Наадя». В мероприятиях также будут принимать участие известные музеи и галереи столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Парка Горького. По словам его директора Марины Люльчук, «парк превратится в „Фабрику по производству счастья“.

В первый вечер работы Медиарубки пройдет презентация книги „Парк Горького. 90 лет культуры и отдыха“, выпущенной к его юбилею. Вечер продолжат диджей Саймон Черный Перец со своим сетом и живой концерт группы VANYN.

Кстати, в парке „Сокольники“ также открывается зимний сезон.