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Парк Горького открывает Медиарубку 

Вечерняя Москва + ещё 8 2 часа назад
Фото: Игорь Иванко, "Вечерняя Москва"
Парк культуры и отдыха имени Горького запускает новый проект. На Центральной аллее катка 23 ноября откроется эфирная студия. Она станет радиоузлом крупнейшей ледовой площадки в городе.
Основная часть мероприятий в радиорубке будет проходит в пятничные вечера и по выходным. Эфирную студию будут посещать известные гости — музыканты, диджеи и спикеры. А благодаря прозрачным стенам посетители парка смогут их не только услышать, но и увидеть.
В Медиарубке будут организовываться презентации, розыгрыши, перформансы и ток-шоу. На декабрь уже запланированы встречи с актерами «Гоголь-центра» и театра «Практика», группы «On-the-go» и «Наадя». В мероприятиях также будут принимать участие известные музеи и галереи столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Парка Горького. По словам его директора Марины Люльчук, «парк превратится в „Фабрику по производству счастья“.
В первый вечер работы Медиарубки пройдет презентация книги „Парк Горького. 90 лет культуры и отдыха“, выпущенной к его юбилею. Вечер продолжат диджей Саймон Черный Перец со своим сетом и живой концерт группы VANYN.
Кстати, в парке „Сокольники“ также открывается зимний сезон.
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