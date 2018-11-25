Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве образовалась еще одна очередь в музей 

Москва24 + ещё 6 54 минуты назад
В Лаврушинском переулке вновь образовалась очередь. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Десятки людей хотят попасть в Третьяковскую галерею на выставку полотен Архипа Куинджи. Экспозиция открыта до середины февраля.
Однако 25 ноября ожидается пик ажиотажа, потому что Третьяковская галерея участвует в культурном марафоне, и вход на выставку будет бесплатным. Экспозиция расположена в Инженерном корпусе галереи с 10 до 18 часов.
Выставка Куинджи — это первая за 100 лет экспозиция знаковых произведений Архипа Куинджи и его экспериментальных этюдов. По словам организаторов, в нее вошло около 180 живописных произведений автора.
Москва24: последние новости
Движение ограничат на участке 2-го Казачьего переулка с 30 ноября по 3 декабря Собянин поздравил москвичек с Днем матери Пять маршрутов автобусов изменятся с 24 ноября
Архип Куинджи , Новости Москвы , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неизвестное судно перекрыло арку Крымского моста174
Украина отправила подкрепление к кораблям в Черном море714
Российские истребители вылетели к Крымскому мосту183
ФСБ раскрыла цель вторжения украинских кораблей400
Россия закрыла проход через Керченский пролив676
Видео
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире Ближний Восток
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
04:22
Выход есть: Европа одобрила сделку по Brexit
В мире Статьи
02:15
«Мракобес»: Украина не пускает Охлобыстина в Англию
В мире Статьи
00:23
В Москве образовалась еще одна очередь в музей
Новости Москвы
07:35
Дорогой Леонид Ильич: насколько богат был Брежнев
Политика Статьи
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Происшествия
03:37
Мэй будет разочарована: в МИДе рассказали про Brexit
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение