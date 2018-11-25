В Москве образовалась еще одна очередь в музей

В Лаврушинском переулке вновь образовалась очередь. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Десятки людей хотят попасть в Третьяковскую галерею на выставку полотен Архипа Куинджи . Экспозиция открыта до середины февраля.

Однако 25 ноября ожидается пик ажиотажа, потому что Третьяковская галерея участвует в культурном марафоне, и вход на выставку будет бесплатным. Экспозиция расположена в Инженерном корпусе галереи с 10 до 18 часов.

Выставка Куинджи — это первая за 100 лет экспозиция знаковых произведений Архипа Куинджи и его экспериментальных этюдов. По словам организаторов, в нее вошло около 180 живописных произведений автора.