Ещё
Собянин рассказал о программе реставрации храмов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин рассказал о программе реставрации столичных храмов 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 1 час назад
Фото: nsn.fm
Очередной этап реставрации храмов Высоко-Петровского монастыря завершен. Об этом заявил Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что эти работы по восстановлению необходимо довести до конца, поскольку Высоко-Петровский монастырь является одним из символов российской столицы.
Напомним, в мегаполисе продолжается реализация программы по реставрации памятников религиозного назначения. В течение семи лет работы прошли в 85 храмах. В 33 объектах они были выполнены за счет средств госпрограммы «Культура Москвы». Более пятидесяти объектов были отреставрированы за счёт городской программы субсидий: деньги религиозным организациям выделяются правительством Москвы. В настоящее время реставрация 54 объектов полностью завершена.
Между тем, начиная с 2011 года, в столице отреставрировано более тысячи объектов культурного наследия.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Движение на Кольцевой линии столичного метро восстановлено Роскомнадзор не обнаружил нарушений в работе столичных МФЦ Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе64
«Истинные финны» захотели кусочек России359
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»67
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились92
Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой94
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы
00:22
Вышедший на пенсию пилот напоследок повредил самолет
Происшествия
00:52
«Истинные финны» захотели кусочек России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение