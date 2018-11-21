На месте океанариума-долгостроя появится ЖК

Архсовет Москвы одобрил проект жилого комплекса на месте океанариума-долгостроя

Архсовет Москвы одобрил проект многофункционального жилого комплекса в районе парка Победы на Поклонной горе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

"Был непонятный долгострой на этом участке, сегодня очень подробная презентация была, в принципе, у Архсовета нет вопросов к проекту", — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Жилой комплекс с подземным общественным пространством будет расположен на ул. Братьев Фонченко, рассказал в ходе презентации проекта его разработчик — архитектор Сергей Скуратов , отмечено в сообщении.

"ЖК геометрически выверен относительно парка Победы и монумента, а также вписывается в фронт застройки улиц Братьев Фонченко и Поклонной. Рядом пройдет Южный дублер Кутузовского проспекта. Поэтому между корпусами, выходящими к железной дороге, установят шумозащитные экраны", — пояснил он.

История океанариума-долгостроя

Участок площадью 4 га на улице Братьев Фонченко имел разрешение на строительство торгово-развлекательного центра с океанариумом, ранее сообщал ТАСС . Проект являлся одним из девелоперских активов, который казахстанский "БТА Банк" получил по решению российских судов на основе вердикта Высокого суда Лондона по иску против бывшего председателя совета директоров Мухтара Аблязова

Также банк получил недостроенный торговый центр на Павелецкой площади и долгострой бизнес-центра "1812" на Поклонной улице и занялся реализацией активов. Так, ТЦ на Павелецкой площади был продан основному акционеру группы "ПИК" Сергею Гордееву . Заказчиком проекта на Фонченко выступает ООО "Фонченко" (входит в группу Wainbridge), однако условия сделки с "БТА банком" ранее не разглашались.

Океанариум останется

Комплекс будет состоять из пяти одиннадцатиэтажных корпусов и трех двухсекционных корпусов, образующих закрытый внутренний двор, высота зданий составит 40 метров. Дома будут расположены на двухэтажной подземной части: нижний уровень займет автостоянка и технические помещения, а верхний — торговый центр с океанариумом площадью 4 тысячи квадратных метров, кинотеатром, физкультурно-оздоровительным комплексом и фудкортом.

Также в комплексе будет размещено детское общеобразовательное учреждение на 105 мест. Общая площадь всего многофункционального комплекса составит порядка 100 тысяч квадратных метров.

Главной темой фасадов является "движение", выраженное в чередовании глухих и прозрачных поверхностей, отмечает Архсовет. Для облицовки башен решено использовать стекло с принтом, медь и натуральный камень серо-бежевого оттенка.