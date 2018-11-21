Ещё
На Никольской отреставрируют здание ремесленной управы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве началась реконструкция ремесленной управы на Никольской 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставраторы проведут восстановление внешнего оформления здания и интерьеров помещений по историческим чертежам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В настоящий момент уже завершены противоаварийные работы, которые проходили в рамках первого этапа комплексной реставрации объекта культурного наследия региона. Исторический облик зданию будет возвращен в 2019 году.
Как сообщил генеральный директор компании-собственника здания Владимир Давиди, во время подготовительных работ были демонтированные аварийные элементы и усилены несущие конструкции и фундамент.
Здание было построено более 300 лет назад. За эти годы в нем располагали палаты князей Хованских, книжная лавка Петербургской академии наук, а с XIX века оно использовалось Московской ремесленной управой, и нем находились сдаваемые в наем квартиры.
В начале XX века в здании работал известный аптекарь Феррейн, в середине века дом занимала справочная Военной коллегии Верховного суда СССР.
Ранее стало известно, что Дом съездов Наркомпроса в Малом Харитоньевском переулке в Москве также будет отреставрирован. Столичный департамент культурного наследия выдал задание на разработку проекта работ по сохранению здания.
Москва24: последние новости
В Москве орудуют лжесотрудники Мосэнергосбыта Поезда на Кольцевой линии ходят с увеличенными интервалами На месте недостроенного океанариума на Поклонной горе появится ЖК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе62
«Истинные финны» захотели кусочек России364
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»76
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились92
Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой93
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:11
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Происшествия
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение