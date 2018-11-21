На Никольской отреставрируют здание ремесленной управы

В Москве началась реконструкция ремесленной управы на Никольской

Реставраторы проведут восстановление внешнего оформления здания и интерьеров помещений по историческим чертежам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент уже завершены противоаварийные работы, которые проходили в рамках первого этапа комплексной реставрации объекта культурного наследия региона. Исторический облик зданию будет возвращен в 2019 году.

Как сообщил генеральный директор компании-собственника здания Владимир Давиди, во время подготовительных работ были демонтированные аварийные элементы и усилены несущие конструкции и фундамент.

Здание было построено более 300 лет назад. За эти годы в нем располагали палаты князей Хованских, книжная лавка Петербургской академии наук , а с XIX века оно использовалось Московской ремесленной управой, и нем находились сдаваемые в наем квартиры.

В начале XX века в здании работал известный аптекарь Феррейн, в середине века дом занимала справочная Военной коллегии Верховного суда СССР.

Ранее стало известно, что Дом съездов Наркомпроса в Малом Харитоньевском переулке в Москве также будет отреставрирован. Столичный департамент культурного наследия выдал задание на разработку проекта работ по сохранению здания.