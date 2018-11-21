Ещё
Магазины проверят на продажу нелегального алкоголя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные магазины проверят на продажу нелегального алкоголя 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: depositphotos.com
До Нового года столичные магазины проверят на предмет продажи нелегального алкоголя. Рейды проведут представители Росалкогольрегулирования по ЦФО совместно с "Безопасной столицей", сообщает Агентство "Москва".
По словам координатора столичного проекта Антона Акишина, особое внимание уделят магазинам, на которые неоднократно поступали обращения от жителей.
Отдельно проверят цены на алкогольную продукцию. Акиншин напомнил, что цена на бутылку водки не может быть меньше 205 рублей.
"Будем мониторить и коньячную, и ликерную (продукцию). Все, что ниже рыночной цены, — нелегальная продукция", — уточнил он.
Ранее в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя нетрезвым посетителям. Депутаты полагают, что ограничения могут предотвратить преступления.
Москва24: последние новости
Движение на Кольцевой линии метро введено в график Как изменилась Москва-река с Ледникового периода Третий участок ЦКАД введут эксплуатацию в 2020 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»739
Служивший в Сирии российский генерал попал под суд45
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина96
«Предатель, ты ответишь»
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево28
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:39
Украинская церковь сделала резкое заявление
В мире
01:26
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы
Шоу-бизнес Другое
01:12
В Финляндии захотели вернуть Карелию
В мире Политика
00:26
Скандал в «Голосе»: Лоза поднял руку на Басту
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
00:44
Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно
В мире Статьи
03:44
Путин пообещал армии масштабные изменения
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение