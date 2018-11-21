Столичные магазины проверят на продажу нелегального алкоголя

До Нового года столичные магазины проверят на предмет продажи нелегального алкоголя. Рейды проведут представители Росалкогольрегулирования по ЦФО совместно с "Безопасной столицей", сообщает Агентство "Москва"

По словам координатора столичного проекта Антона Акишина, особое внимание уделят магазинам, на которые неоднократно поступали обращения от жителей.

Отдельно проверят цены на алкогольную продукцию. Акиншин напомнил, что цена на бутылку водки не может быть меньше 205 рублей.

"Будем мониторить и коньячную, и ликерную (продукцию). Все, что ниже рыночной цены, — нелегальная продукция", — уточнил он.