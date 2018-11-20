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В Москве появится «Ракета» на 2400 человек
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В Москве появится «Ракета» на 2400 человек 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
30 ноября в столичном парке на ВДНХ откроется площадка зимних развлечений «Город зимы», одним из главных объектов которой станут новые катки. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На центральной аллее выставочного центра появится каток «Ракета» площадью более 8,5 тысячи квадратных метров. На нем вокруг макета ракеты-носителя «Восток» одновременно смогут кататься до 2,4 тысячи человек, рассказали в дирекции ВДНХ. Также будет открыт каток «Цветник», вмещающий около 1,2 тысячи посетителей.
Кроме того, на территории ВДНХ заработает тюбинговая горка, площадка для игры в керлинг и юкигассен (командная игра в снежки). По выходным будут проводиться зарядки на коньках, а по пятницам — вечеринки и танцевальные мастер-классы.
«Город зимы» будет функционировать до 10 марта.
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