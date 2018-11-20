Городок зимних развлечений заработает на ВДНХ 30 ноября

«Город зимы» на главной выставке страны будет открыт до 10 марта.

На ВДНХ 30 ноября откроется «Город зимы». Центральная аллея превратится 150-метровую светящуюся реку, ведущую к новогодней елке. Для гостей заработают новые катки.

«В этом году впервые в истории выставки на площади Промышленности будет построен каток «Ракета» вместимостью 2400 человек, где посетители смогут кататься вокруг знаменитого макета ракеты-носителя «Восток»», — рассказала Юлия Давыдова, представитель дирекции ВДНХ.

«Ракету» — самый большой объект «Города зимы» — откроют артисты театра Strange Fruit. Они покажут шоу Spheres о рождении Вселенной. Затем выступит диджейское трио Swanky Tunes, пройдет танцевальный флешмоб. Гости смогут поиграть с мобильными арт-объектами, сделать селфи у неоновой фотозоны, погулять по установленному прямо на льду лабиринту. Площадь катка составляет более 8500 квадратных метров.

Каток «Цветник» площадью свыше 4500 «квадратов» расположится на Центральной аллее между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Одновременно там смогут кататься 1200 человек. На нем установят новогодний арт-объект из девяти прозрачных сфер, напоминающих стеклянные шары. Внутри каждой — игрушки-украшения.

Еще на ВДНХ заработает тюбинговая горка «Север». Гости поучаствуют в массовом спуске с семиметровой горы. Длина склона с выкатом — порядка 80 метров.

В крытом павильоне у фонтана «Дружба народов» можно будет сразиться в керлинг. Одновременно на одной дорожке смогут играть десять человек. Площадку для юкигассена (командная игра в снежки) можно будет найти между фонтаном «Дружба народов» и павильоном № 1 «Центральный». В день открытия «Города зимы» на ней пройдет чемпионат. Чтобы посетить спортивно-развлекательные мероприятия в зимний сезон, нужно будет зарегистрироваться.

30 ноября гостей также ждет праздничный фейерверк.

Кроме того, зимой гости ВДНХ смогут делать зарядку на коньках по выходным, посещать пятничные вечеринки и танцевальные мастер-классы. Здесь отметят Рождество, День всех влюбленных и другие праздники.