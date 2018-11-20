Ещё
Городок зимних развлечений заработает на ВДНХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Городок зимних развлечений заработает на ВДНХ 30 ноября 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
«Город зимы» на главной выставке страны будет открыт до 10 марта.
На ВДНХ 30 ноября откроется «Город зимы». Центральная аллея превратится 150-метровую светящуюся реку, ведущую к новогодней елке. Для гостей заработают новые катки.
«В этом году впервые в истории выставки на площади Промышленности будет построен каток «Ракета» вместимостью 2400 человек, где посетители смогут кататься вокруг знаменитого макета ракеты-носителя «Восток»», — рассказала Юлия Давыдова, представитель дирекции ВДНХ.
«Ракету» — самый большой объект «Города зимы» — откроют артисты театра Strange Fruit. Они покажут шоу Spheres о рождении Вселенной. Затем выступит диджейское трио Swanky Tunes, пройдет танцевальный флешмоб. Гости смогут поиграть с мобильными арт-объектами, сделать селфи у неоновой фотозоны, погулять по установленному прямо на льду лабиринту. Площадь катка составляет более 8500 квадратных метров.
Каток «Цветник» площадью свыше 4500 «квадратов» расположится на Центральной аллее между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Одновременно там смогут кататься 1200 человек. На нем установят новогодний арт-объект из девяти прозрачных сфер, напоминающих стеклянные шары. Внутри каждой — игрушки-украшения.
Еще на ВДНХ заработает тюбинговая горка «Север». Гости поучаствуют в массовом спуске с семиметровой горы. Длина склона с выкатом — порядка 80 метров.
В крытом павильоне у фонтана «Дружба народов» можно будет сразиться в керлинг. Одновременно на одной дорожке смогут играть десять человек. Площадку для юкигассена (командная игра в снежки) можно будет найти между фонтаном «Дружба народов» и павильоном № 1 «Центральный». В день открытия «Города зимы» на ней пройдет чемпионат. Чтобы посетить спортивно-развлекательные мероприятия в зимний сезон, нужно будет зарегистрироваться.
30 ноября гостей также ждет праздничный фейерверк.
Кроме того, зимой гости ВДНХ смогут делать зарядку на коньках по выходным, посещать пятничные вечеринки и танцевальные мастер-классы. Здесь отметят Рождество, День всех влюбленных и другие праздники.
«Город зимы» будет работать до 10 марта. Подробная информация — на официальном сайте выставки.
Mos.ru: последние новости
Как новый участок Солнцевской линии метро помогает быстрее добираться до центра Где учился Островский и бывал Пушкин: бывшее здание Первой московской мужской гимназии начали реставрировать Городок зимних развлечений заработает на ВДНХ 30 ноября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В керченском колледже произошло новое ЧП29
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР162
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта67
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды675
На похоронах Осина развязался спор13
Видео
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
03:44
Путин пообещал армии масштабные изменения
Армия
01:24
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР
Украина В мире
02:00
В керченском колледже произошло новое ЧП
Происшествия
00:42
На похоронах Осина развязался спор
Шоу-бизнес
03:16
Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
Общество
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:54
Лолиту увезли с концерта в больницу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение