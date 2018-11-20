Определены самые популярные у пассажиров станции МЦК с начала года

Станции Московского центрального кольца "Площадь Гагарина", "Владыкино" и "Ботанический сад" стали самыми популярными с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Станцией "Площадь Гагарина" воспользовались 10,4 миллиона пассажиров. У "Владыкино" и "Ботанического сада" этот показатель составил 7,1 миллиона человек.

Рекордное число пассажиров поезда "Ласточка" перевезли 7 ноября. В этот день на них прокатилась 501 тысяча человек.

Всего за 11 месяцев пассажиропоток на МЦК вырос на 17,7% — до 112,4 миллионов человек. Увеличение числа москвичей, использующих этот вид транспорта, эксперты связывают с открытием новых пригородных платформ.

В планах на следующий год сокращение интервала движения поездов в час пик до четырех минут.

Ранее сообщалось, что с начала года Московский метрополитен и МЦК перевезли более 2,1 миллиарда. Это на 40 миллионов больше, чем за аналогичный период 2017 года.