Ещё
Определены самые популярные у пассажиров станции МЦК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определены самые популярные у пассажиров станции МЦК с начала года 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станции Московского центрального кольца "Площадь Гагарина", "Владыкино" и "Ботанический сад" стали самыми популярными с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Станцией "Площадь Гагарина" воспользовались 10,4 миллиона пассажиров. У "Владыкино" и "Ботанического сада" этот показатель составил 7,1 миллиона человек.
Рекордное число пассажиров поезда "Ласточка" перевезли 7 ноября. В этот день на них прокатилась 501 тысяча человек.
Всего за 11 месяцев пассажиропоток на МЦК вырос на 17,7% — до 112,4 миллионов человек. Увеличение числа москвичей, использующих этот вид транспорта, эксперты связывают с открытием новых пригородных платформ.
В планах на следующий год сокращение интервала движения поездов в час пик до четырех минут.
Ранее сообщалось, что с начала года Московский метрополитен и МЦК перевезли более 2,1 миллиарда. Это на 40 миллионов больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Москва24: последние новости
Третий участок ЦКАД введут эксплуатацию в 2020 году Долгострой снесут на Можайском шоссе по просьбам жителей Дом на востоке Москвы расселили и передали под снос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В керченском колледже произошло новое ЧП29
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР162
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта67
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды675
На похоронах Осина развязался спор13
Видео
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
03:44
Путин пообещал армии масштабные изменения
Армия
01:24
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР
Украина В мире
02:00
В керченском колледже произошло новое ЧП
Происшествия
00:42
На похоронах Осина развязался спор
Шоу-бизнес
03:16
Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
Общество
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:54
Лолиту увезли с концерта в больницу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение