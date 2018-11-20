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Дом в Измайлово расселили и передали под снос
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Дом на востоке Москвы расселили и передали под снос 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал Москва 24/СерПодро
Включенный в программу реновации многоквартирный дом в районе Северное Измайлово полностью отселен и передан под снос. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества.
Пятиэтажка находилась на улице Константина Федина. В ней жили 80 семей, которые уже переехали в новостройки на соседней 5-й Парковой улице. Теперь они живут в 300 метрах от своего прежнего дома.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что последние жильцы ветхого здания переехали 11 ноября. Это притом что переселение обитателей пятиэтажки началось еще в феврале.
Бывшие жильцы пятиэтажки заключили договоры на новые квартиры с департаментом городского имущества, а часть из них — с Московским фондом реновации жилой застройки.
Ранее в Москве впервые выдали право собственности на квартиру в доме, построенном в рамках программы реновации. Здание, о котором идет речь, находится на Щелковском шоссе.
Программа реновации жилого фонда рассчитана на 15 лет. Она предусматривает снос ветхих домов и переселение их жителей в новые квартиры. Это должно улучшить жилищные условия около одного миллиона человек. Наряду со строительством новых зданий власти благоустраивают и дворовые территории.
По закону переселенцы получают равнозначную, но более просторную квартиру. Ожидается, что до конца текущего года в дома по программе реновации переедут еще около 10 тысяч человек.
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