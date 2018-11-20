Дом в Измайлово расселили и передали под снос

Дом на востоке Москвы расселили и передали под снос

Включенный в программу реновации многоквартирный дом в районе Северное Измайлово полностью отселен и передан под снос. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Пятиэтажка находилась на улице Константина Федина. В ней жили 80 семей, которые уже переехали в новостройки на соседней 5-й Парковой улице. Теперь они живут в 300 метрах от своего прежнего дома.

Министр правительства Москвы , глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что последние жильцы ветхого здания переехали 11 ноября. Это притом что переселение обитателей пятиэтажки началось еще в феврале.

Бывшие жильцы пятиэтажки заключили договоры на новые квартиры с департаментом городского имущества, а часть из них — с Московским фондом реновации жилой застройки.

Ранее в Москве впервые выдали право собственности на квартиру в доме, построенном в рамках программы реновации. Здание, о котором идет речь, находится на Щелковском шоссе.

Программа реновации жилого фонда рассчитана на 15 лет. Она предусматривает снос ветхих домов и переселение их жителей в новые квартиры. Это должно улучшить жилищные условия около одного миллиона человек. Наряду со строительством новых зданий власти благоустраивают и дворовые территории.

По закону переселенцы получают равнозначную, но более просторную квартиру. Ожидается, что до конца текущего года в дома по программе реновации переедут еще около 10 тысяч человек.