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Названа дата ввода третьего участка ЦКАД
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Третий участок ЦКАД введут эксплуатацию в 2020 году 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Об этом сообщил глава госкомпании "Автодор", ответственной за проект, Сергей Кельбах.
"До этого ни один участок целиком введен не будет, частично мы будем продолжать вводить, а целиком — нет, потому что целиком можно вводить только с введением платности", — сказал он, передает РИА Новости.
Кельбах пояснил, что тестовый период будет относительно коротким, а сами участки к этому времени будут готовы к эксплуатации на платной основе. он также рассказал, что на ЦКАДе будет действовать система свободного потока движения без шлагбаумов — free flow.
Третий пусковой комплекс — самый протяженный в составе всей кольцевой магистрали. Он тянется с северо-запада на юго-восток Московской области, соединяя новую скоростную автодорогу М-11 "Москва — Санкт-Петербург" с трассой М-7 "Волга".
Четырехполосная новая дорога IА категории с расчетной скоростью движения 140 километров в час позволит автомобилистам практически за час переехать с северо-запада Московской области на юго-восток Подмосковья.
ЦКАД-3 пройдет параллельно Малому бетонному кольцу А107 на удалении от 100 до 700 метров. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге IА категории составит 140 километров в час.
Ранее Кельбах не исключил, что решение о возможном переносе срока сдачи пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги может быть принято до середины декабря. По его словам, доклад о сроках уже представили в министерстве транспорта РФ и передали его в правительство.
15 октября Владимир Путин дал поручения по реализации проекта строительства ЦКАД в Подмосковье. В частности, российский лидер поручил выработать меры по созданию в зоне магистрали необходимой инфраструктуры для формирования "пояса занятости" в регионе.
По словам Сергея Собянина, после окончания строительства ЦКАД новая трасса возьмет на себя значительную часть транзита, освободив московские дороги от тысяч грузовиков.
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