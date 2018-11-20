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Рождественская ярмарка откроется в «Аптекарском огороде»
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Рождественская ярмарка откроется в «Аптекарском огороде» 24 ноября 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 24 ноября начнет работу рождественская ярмарка. В 20-х числах декабря здесь откроется елочный базар с необычными деревьями, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову.
Посетители ярмарки смогут приобрести лакомства, напитки, новогодние подарки и сувениры. Запланированы елочные базары, выступления артистов, благотворительные мероприятия, конкурсы и розыгрыши.
Рождественская ярмарка продлится как минимум до 13 января. Организаторы постараются создать атмосферу праздника и островок радости для москвичей и гостей столицы.
Ярмарка стартует за месяц до открытия крупнейшего в России Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".
Москвичи помогут определить праздничную программу в парках на Новый год. Первый этап голосования стартовал на сайте "Активный гражданин" стартовал первый этап голосования.
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