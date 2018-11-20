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В Москве уснули жуки
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В Москве уснули жуки 

Мослента + ещё 1 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
Из-за похолодания в столице бабочки, жуки и другие насекомые впали в спячку. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главного специалиста ГПБУ «Мосприрода» Валентина Волкова.
«В основном, конечно, все насекомые попрятались. Но некоторые, которые не спят, не впали в анабиоз или зарылись, продолжают свою деятельность под покровом земли или под корой деревьев. Как правило, насекомые засыпают при температуре около нуля градусов. Жуки закапываются, а бабочки впадают в анабиоз», — уточнил он.
Волков добавил, что некоторые насекомые продолжают активную жизнь и зимой. Например, рыжие муравьи, которые спускаются под землю на глубину до метра, где перекладывают своих куколок.
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