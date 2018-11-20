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Названа самая популярная станция Солнцевской линии метро
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Стала известна самая популярная станция Солнцевской линии метро 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Станция "Новопеределкино" стала самой востребованной у пассажиров Солнцевской ветки метро. Вслед за ней идут "Рассказовка" и "Солнцево", которые занимают второе и третье места соответственно.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с момента открытия станцией "Новопеределкино" воспользовались более одного миллиона человек. По словам заместителя столичного мэра, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, новый участок метро предпочли около 30 тысяч пассажиров, часть из которых — владельцы автомобилей.
На "желтой" ветке сейчас расположены 11 станций — от "Петровского парка" до "Парка Победы". В дальнейшем линия будет продлена за счет еще двух станций до аэропорта Внуково. Семь новых платформ — "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" — открылись для проезда пассажиров 30 августа. Благодаря им удалось разгрузить Сокольническую линию, а также пересадочные остановки "Киевская", "Парк культуры" и "Библиотека имени Ленина".
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