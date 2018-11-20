Названа самая популярная станция Солнцевской линии метро

Стала известна самая популярная станция Солнцевской линии метро

Станция "Новопеределкино" стала самой востребованной у пассажиров Солнцевской ветки метро. Вслед за ней идут "Рассказовка" и "Солнцево", которые занимают второе и третье места соответственно.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с момента открытия станцией "Новопеределкино" воспользовались более одного миллиона человек. По словам заместителя столичного мэра, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова , новый участок метро предпочли около 30 тысяч пассажиров, часть из которых — владельцы автомобилей.