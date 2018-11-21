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На БКЛ в Москве начали строить ещё один тоннель 

RT на русском + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Большой кольцевой линии Московского метрополитена начали строить ещё один тоннель.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
С помощью механизированного комплекса «Наталия» планируется соединить две будущие станции — «Улицу Новаторов» и «Воронцовскую». Необходимо пройти более 1,2 тыс. метров под землёй.
Комплекс должен завершить работу весной 2019 года.
«Воронцовская» снизит загрузку центральных пересадочных узлов столичной подземки, улучшит транспортную доступность Обручевского района Москвы», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Ранее НСН сообщала, что Большую кольцевую линию планируют замкнуть к 2023 году.
RT на русском: последние новости
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Марат Хуснуллин , Новости Москвы , Москва
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