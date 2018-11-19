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Музей Пушкина поучаствуют в акции «Музей для всех!»
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ГМИИ имени Пушкина и Дарвиновский музей поучаствуют в акции «Музей для всех!» 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва/24
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный Дарвиновский музей примут участие в акции "Музей для всех! — 2018", которая будет проходить 1 и 2 декабря, передает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение организаторов акции.
Акция посвящена созданию комфортной музейной среды для каждого посетителя.
"Это уже второе масштабное мероприятие проекта "Инклюзивный музей", партнерами которого выступают известные музеи России: ГМИИ имени Пушкина, Музей русского импрессионизма, Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей-заповедник "Царицыно" и другие", — говорится в сообщении.
1 и 2 декабря музеи проведут различные мероприятия. Посетителям предложат специальные экскурсии и мастер-классы. Также будут показаны фильмы и мультимедийные презентации
"Задача акции — объединить самых разных людей в комфортной безбарьерной обстановке и показать, что музеи готовы принять каждого посетителя, независимо от его индивидуальных особенностей", — говорится в сообщении.
В прошлом году, как напомнили организаторы, в акции участвовали более 250 российских музеев.
В сентябре в ГМИИ имени Пушкина прошел Международный инклюзивный фестиваль, посвященный вопросам преодоления физических и коммуникативных барьеров в современном музее. На фестивале особое внимание уделили проблеме взаимодействия с посетителями с ментальными нарушениями. В рамках фестиваля состоялись лекции и дискуссии, посвященные взгляду на мир, восприятию искусства и творческим возможностям людей с особыми потребностями.
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