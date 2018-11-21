Проект «Московское долголетие» назвали одним из самых успешных в мире

#МосковскоеДолголетие стало одним из финалистов премии World Smart City Awards 2018 в номинации Inclusive&Sharing Cities. Проект, который помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания и заниматься творчеством, назвали одним из самых успешных в мире— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 ноября 2018 г. "Московское долголетие" стало одним из финалистов премии World Smart City Awards 2018 в номинации Inclusive&Sharing Cities. Об этом Сергей Собянин сообщил в Twitter.

По словам мэра, это проект, который помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания и заниматься творчеством. И его назвали одним из самых успешных в мире, отметил он.

Ранее сообщалось, что проект "Московское долголетие" получит статус постоянно действующей программы.

По словам мэра, власти видят, что это востребованная программа, в которую на сегодняшний день записалось 140 тысяч человек. Проект призван помочь москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения и творческое развитие.

В каждом районе города действуют спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы. Все занятия проводятся бесплатно.