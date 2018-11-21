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Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки

Проект «Московское долголетие» назвали одним из самых успешных в мире 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Московское долголетие" стало одним из финалистов премии World Smart City Awards 2018 в номинации Inclusive&Sharing Cities. Об этом Сергей Собянин сообщил в Twitter.
По словам мэра, это проект, который помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания и заниматься творчеством. И его назвали одним из самых успешных в мире, отметил он.
Ранее сообщалось, что проект "Московское долголетие" получит статус постоянно действующей программы.
По словам мэра, власти видят, что это востребованная программа, в которую на сегодняшний день записалось 140 тысяч человек. Проект призван помочь москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения и творческое развитие.
В каждом районе города действуют спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы. Все занятия проводятся бесплатно.
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Сергей Собянин , Новости Москвы
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